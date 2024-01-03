В Турции опровергли утверждения о высылке аль-Арури до его гибели под давлением США

Центр по противодействию дезинформации администрации турецкого президента назвал подобные утверждения "продуктом израильской пропагандистской кампании"

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Центр по противодействию дезинформации администрации президента Турции опроверг сообщения о том, что замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури якобы был выслан из страны до его гибели в пригороде Бейрута 2 января. Он назвал подобные утверждения "продуктом израильской пропагандистской кампании".

"Сообщения со ссылкой на израильские СМИ о том, что Турция якобы депортировала высокопоставленного представителя ХАМАС Салеха аль-Арури под давлением США не соответствуют действительности. Установлено, что сообщения по теме были подготовлены путем цитирования необоснованных утверждений, опубликованных в израильских СМИ в 2015 году. Они являются продуктом израильской пропагандистской кампании и подаются как актуальные, чтобы манипулировать общественным мнением", - говорится в сообщении центра.

Ведомство напомнило, что ранее опровергало утверждения о том, что Турция якобы депортирует руководителей ХАМАС.

Радикальное палестинское движение ХАМАС ранее официально подтвердило гибель члена руководства организации аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия ливанской столицы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023-го. В 2017 году аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался "номером два" в движении.