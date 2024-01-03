СМИ: у операции турецкой контрразведки против "Моссада" будет продолжение

По данным газеты Hurriyet, операция по противодействию на турецкой территории израильской разведке готовилась месяцами, слежка за фигурантами дела велась в том числе за рубежом

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. У операции турецкой контрразведки, в результате которой по подозрению в работе на израильскую разведку "Моссад" в Турции задержали 34 человека, будет продолжение. Об этом пишет проправительственная газета Hurriyet, отмечая, что по результатам расследования дела о шпионаже стамбульской прокуратурой даны соответствующие указания и возможны новые задержания.

По информации издания, операция по противодействию на турецкой территории израильской разведке готовилась месяцами, слежка за фигурантами дела велась в том числе за рубежом.

В минувший вторник местные СМИ, а затем и официальные лица сообщили о задержании в восьми провинциях страны, в основном в Стамбуле, 34 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Еще 12 человек находятся в розыске. По данным турецких спецслужб, агентам "Моссада" ставили задания в том числе по похищению палестинцев. Их обеспечивали специальной техникой и деньгами.

Hurriyet отмечает, что Израиль развязал шпионскую войну против Турции, но должен помнить о ее последствиях. В Анкаре в ответ на недавние заявления руководства израильской разведки о планах похищения на турецкой территории представителей радикального палестинского движения ХАМАС предупреждали о недопустимости реализации подобных планов.

Турецкие спецслужбы ранее проводили успешные операции против "Моссада", пишет Hurriyet, напоминая, что в 2021 году были арестованы семь агентов израильской разведки, которые готовили покушения на палестинских активистов. В мае прошлого года в Стамбуле была раскрыла агентурная сеть "Моссад", тогда были задержаны 11 человек. Еще одна успешная операция турецких спецслужб против "Моссада" касалась спасения хакера из Палестины, который взломал систему ПВО Израиля "Железный купол". Она была проведена в 2021 году.