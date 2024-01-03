Экс-депутат Рады сообщил о ракетной атаке на мастерскую по разработке БПЛА

По словам Игоря Луценко, объем материального ущерба уточняется

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) бывший депутат Рады, ныне военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

"В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.), прилетела ракета", - написал он, добавив, что объем материального ущерба уточняется.

По словам Луценко, инцидент произошел накануне. Где находилась мастерская, экс-депутат не сообщил.

Минобороны России 2 января сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве и окрестностях: производству ракет, беспилотников, местам ремонта военной техники, хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами.