США не видят в Газе действий Израиля, подпадающих под определение "геноцид"

Слушания по обращению ЮАР по поводу действий ЦАХАЛ в анклаве пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11-12 января

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не видит в секторе Газа действий Израиля, которые бы подпадали под определение "геноцид". Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать обращение ЮАР в Международный суд ООН в связи с израильскими действиями в секторе Газа. В соответствующем заявлении содержится требование признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.

"Это обвинения, которые не следует делать легкомысленно. <...> Мы не наблюдаем [в Газе] никаких действий, представляющих собой геноцид", - сказал дипломат.

Слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11-12 января. Израильское внешнеполитическое ведомство ранее призвало суд отклонить содержащееся в заявлении ЮАР требование.

В начале ноября прошлого года правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Власти еврейского государства назвали этот шаг ЮАР "победой для [палестинского радикального движения] ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону. Затем Израиль также отозвал своего посла из Претории для консультаций.