Al Jazeera: при атаке Израиля погибли девять бойцов "Хезболлах"

По информации телеканала, жертвами израильского удара стали представитель шиитской партии Хусейн Язбек и его сослуживцы

ДУБАЙ, 4 января. /ТАСС/. Девять бойцов вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" погибли в среду в результате израильских ударов. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, жертвами продолжающихся столкновений на границе двух стран стали местный представитель "Хезболлах" Хусейн Язбек и восемь его сослуживцев.

Ранее вооруженное крыло партии проинформировало, что при проведении атак на позиции армии Израиля в приграничных районах потеряло пять своих бойцов.

Шиитские формирования атаковали казармы израильских войск в поселениях Биранит, Биркет-Риша, Довив и Зарит. При нападении были использованы управляемые противотанковые ракеты.

В ответ артиллерия Израиля обстреляла окрестности 12 населенных пунктов на юге Ливана, а ВВС нанесли удары по Рас-эн-Накуре и Яруну.