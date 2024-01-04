МИД Китая осудил теракт в Иране

Теракт на кладбище в Иране

Официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь заявил, что Пекин поддерживает усилия Тегерана по поддержанию национальной безопасности

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Китай решительно осуждает теракт в Иране и поддерживает усилия Тегерана по поддержанию национальной безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай глубоко потрясен ужасным террористическим актом в городе Керман на юго-востоке Ирана, приведшем к многочисленным жертвам <...>. Китай выступает против любых форм терроризма, решительно осуждает нападение и твердо поддерживает усилия Ирана по поддержанию национальной безопасности", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.