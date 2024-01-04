СМИ: устроивший стрельбу в Праге не связан с Telegram-каналом на русском языке

Окончательный вердикт будет вынесен после завершения проверок, сообщил новостной портал denikn.cz со ссылкой на источник в полиции

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Полиция считает, что Telegram-канал на русском языке не принадлежал устроившему 21 декабря стрельбу в пражском университете студенту, в результате которой погибли 14 человек. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz со ссылкой на источник в полиции.

"Все указывает на то, что речь не идет о его Telegram-канале. Полученная [следствием] информация направляет нас к этому [выводу]. Это сейчас самая правдоподобная версия. Окончательный вердикт будет вынесен после завершения проверок", - сказал он.

О Telegram-канале на русском языке, связанном с устроившим стрельбу, проинформировал ранее глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. Там преступник, согласно предоставленной СМИ информации, делился планами массового убийства, используя канал в качестве личного дневника. В своих постах он рассказывал, что устроить стрельбу решил после двух подобных трагедий в РФ - в Брянске и Казани.

Telegram-канал был создан 9 декабря. Последняя запись датирована 19 декабря. Согласно экспертам, мнения которых приводили чешские СМИ, его содержание схоже с аккаунтами в социальных сетях других лиц, совершивших в Европе в последние годы аналогичные преступления.