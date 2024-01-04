Нидерланды осудили призыв властей Израиля к переселению палестинцев из Газы

Высказывания израильских министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича "являются безответственными", подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве страны

ГААГА, 4 января. /ТАСС/. Нидерланды считают безответственными заявления властей Израиля о принудительном переселении палестинцев из Газы. Соответствующее заявление сделал МИД Нидерландов.

Высказывания израильских министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича "являются безответственными", подчеркнули в нидерландском внешнеполитическом ведомстве. "Мы отвергаем любые призывы к принудительному переселению палестинского населения из Газы или ограничению палестинских территорий", - написал МИД в X (ранее Twitter), отметив, что это не соответствует принципу сосуществования "двух государств, когда жизнеспособное палестинское государство соседствует с безопасным Израилем".

Смотрич ранее заявил, что якобы добровольный выезд жителей сектора Газа в другие страны является "гуманитарным решением" конфликта. Аналогичное заявление сделал министр национальной безопасности.