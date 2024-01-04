В Ираке заявили об ответственности международной коалиции за удар БПЛА в Багдаде

Официальный представитель главнокомандующего ВС страны генерал Яхья Расул отметил, что подобные инциденты "подрывают все договоренности"

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Ответственность за удар беспилотника по штаб-квартире подразделения иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" лежит на коалиционных силах, возглавляемых США. С таким заявлением выступил официальный представитель главнокомандующего Вооруженными силами Ирака генерал Яхья Расул.

"Иракские вооруженные силы возлагают на силы международной коалиции ответственность за это нападение на иракское подразделение сил безопасности", - написал Расул на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Он также подчеркнул, что иракские власти расценивают произошедшее как "опасный виток эскалации" и "акт агрессии против Ирака". Представитель главнокомандующего ВС Ирака предупредил, что подобные инциденты "подрывают все договоренности, заключенные между ВС Ирака и силами международной коалиции", и противоречат целям, ради которых на иракской территории были размещены военные подразделения коалиции.

Информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что один из командиров проиранского шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджабаа" и его сторонник погибли в результате удара беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали. Погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В "Хезболлах ан-Нуджабаа" подтвердили гибель своего командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.

26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны. 25 декабря военная база сил коалиции в Эрбиле (административный центр Иракского Курдистана) подверглась удару беспилотника со взрывчаткой. Ответственность за атаку взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое также объявило о нанесении ударов по американской базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.