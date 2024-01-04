СМИ: в Багдаде при ударе БПЛА погиб один из командиров проиранского движения

По информации портала Shafaq News, Абу Таква возглавлял 12-ю бригаду движения

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Один из командиров проиранского шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджабаа" и его сторонник погибли в результате удара беспилотника в столице Ирака. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его словам, погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В результате удара БПЛА еще по меньшей мере шесть человек пострадали.

В "Хезболлах ан-Нуджабаа" подтвердили гибель своего командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.

Ранее Shafaq News проинформировал, что один человек погиб, четверо пострадали при ударе БПЛА по штаб-квартире одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби".