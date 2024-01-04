Минздрав Газы заявил о приближении числа жертв агрессии Израиля к 22,5 тыс.

За минувшие сутки в анклаве погибли 125 человек, более 300 пострадали

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Почти 22,5 тыс. человек погибли в палестинском секторе Газа с 7 октября 2023 года в результате действий израильских сил. Такие данные привело министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв израильской агрессии в Газе на сегодняшний день составило 22 438", - говорится в заявлении Минздрава, которое привел телеканал Al Jazeera. За тот же период, по информации ведомства, при бомбардировках и обстрелах израильской армией различных районов сектора ранения получили 57 614 человек.

За минувшие сутки в Газе погибли 125 человек, более 300 пострадали.