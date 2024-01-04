Таиланд осудил теракт в Иране

Теракт на кладбище в Иране

Министерство иностранных дел королевства выразило соболезнования правительству исламской республики

БАНГКОК, 4 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таиланда осудило теракт в Кермане и выразило соболезнования правительству исламской республики.

"Министерство иностранных дел Королевства Таиланд выражает свои глубочайшие соболезнования правительству Исламской Республики Иран и ее народу. Таиланд присоединяется к международному сообществу в осуждении подобных бессмысленных нападений и выражает солидарность с правительством и народом Исламской Республики Иран в это трудное время", - говорится в сообщении таиландского внешнеполитического ведомства.