ВМС Британии сообщили об инциденте с попыткой абордажа в Красном море

Власти ведут расследование

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Инцидент, связанный с безопасностью судоходства, произошел примерно в 852 км к востоку от порта Эйль в Сомали. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), пометив происшествие как "попытку абордажа".

"UKMTO получил информацию об инциденте в 460 морских милях (около 850 км - прим. ТАСС) к востоку от Эйля, Сомали. Власти ведут расследование. Судам рекомендуется следовать с осторожностью и докладывать UKMTO о любой подозрительной деятельности", - говорится в заявлении на странице центра в X (ранее Twitter).