NBC: в США провели заседание для обсуждения нанесения удара по объектам хуситов

По информации телеканала, Белый дом не одобрил ни один из подготовленных военными вариантов ударов по йеменским мятежникам

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена провела заседание в Белом доме для обсуждения различных вариантов, включая удары по объектам йеменских мятежников-хуситов в Йемене, на фоне участившихся нападений с их стороны на суда в Красном море. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников.

Заседание возглавлял первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Пока Белый дом не одобрил ни один из подготовленных военными вариантов ударов по йеменским мятежникам. По словам источников, американские военные хотят, чтобы Вашингтон предпринял более решительные действия.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября некоторые коммерческие и военные суда в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.