Блинкен обсудил с главой МИД Франции угрозу эскалации на Ближнем Востоке

Госсекретарь США заявил о необходимости "немедленно прекратить незаконные атаки на торговые суда в Красном море"

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Катрин Колонна угрозу эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Беседа глав внешнеполитических ведомств США и Франции прошла 3 января. Они "обсудили важность мер по предотвращению расширения конфликта в секторе Газа, в том числе конструктивные шаги по снижению напряженности на Западном берегу [реки Иордан] и предотвращению эскалации в Ливане и Иране".

Как отмечается в заявлении, Блинкен заявил о необходимости "немедленно прекратить незаконные атаки на торговые суда в Красном море, осуществляемые поддерживаемыми Ираном хуситами, а также освободить незаконно удерживаемые суда и экипаж". Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость сведения к минимуму числа жертв среди мирного населения сектора Газа и "подтвердили необходимость международного сотрудничества для обеспечения доставки гуманитарной помощи" в палестинский анклав.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября ряд коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории.

Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.