Глава Туркмении выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Иране

Президенты обеих республик также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной отрасли

АШХАБАД, 4 января. /ТАСС/. Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с терактом в Кермане. Об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения "Ватан".

Бердымухамедов сказал собеседнику, что с глубокой скорбью воспринял известие о случившемся. Он отметил, что глубокие соболезнования президенту и народу Ирана выражает председатель Хакл Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Бердымухамедов от имени народа своей страны, главы Народного совета и от своего имени выразил слова сопереживания и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Раиси от имени иранского народа поблагодарил туркменского лидера за слова сопереживания и поддержки в столь трудный для страны момент.

В ходе телефонного разговора президенты также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной отрасли, а также в легкой, сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности.