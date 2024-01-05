В США заявили, что не видят оснований сомневаться в причастности ИГ к теракту в Иране

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что на основе произошедшего "трудно дать количественные или качественные оценки относительно силы" группировки

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Власти США сейчас не имеют оснований сомневаться в достоверности сообщений, согласно которым ответственность за теракт в Кермане несут боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы видели, что "Исламское государство в Хорасане" (группировка, являющаяся ответвлением ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) публично взяла на себя ответственность за атаку в Иране. Мы, конечно, не в том положении, чтобы сомневаться в этих утверждениях со стороны "Исламского государства в Хорасане", - сказал он. Кирби добавил, что на основе произошедшего "трудно дать количественные или качественные оценки относительно силы" группировки. Она, как подчеркнул сотрудник СНБ, "по-прежнему представляет реальную террористическую угрозу".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов, говоря о произошедшем в Иране, подчеркнул: "Исходя из всей имеющейся информации, нам ясно, что это был теракт. Мы видели сообщения, что ИГ взяло на себя ответственность за него". "Отмечу, что я сейчас не готов представить с этой трибуны официальные оценки, касающиеся ответственности, но эта атака имеет все признаки нападения со стороны ИГ", - добавил он.