Yonhap: Южная Корея проведет ответные учения со стрельбами в Желтом море

По сведениям агентства, ожидается, что в них примут участие части, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Подразделения Корпуса морской пехоты Республики Корея, как ожидается, проведут учения со стрельбой в ответ на артиллерийский обстрел КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Предполагается, что в учениях примут участие части, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо.

Ранее в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили, что береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море. По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Отмечается, что снаряды упали в буферной зоне, установленной межкорейским соглашением от 19 сентября 2018 года. Договоренности запрещали проведение там артиллерийских стрельб. Пхеньян ранее отказался от соблюдения этого соглашения, после того как Сеул перестал соблюдать его частично.