Прокуратура Нью-Йорка требует взыскать с Трампа $370 млн

Также ведомство потребовало пожизненно отстранить экс-президента США от участия в индустрии недвижимости в этом штате

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала от суда взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о махинациях с активами Trump Organization. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Именно в такую сумму, по ее данным, прокуратура оценила доход бывшего американского лидера, который тот смог получить благодаря завышению стоимости своих активов. Помимо этого, Джеймс просит суд пожизненно отстранить Трампа, а также двух бывших сотрудников Trump Organization Аллена Вайссельберга и Джеффри Маккони от "участия в индустрии недвижимости" в штате Нью-Йорк.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.