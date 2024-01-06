В ДР Конго отрицают переговоры с Израилем о приеме беженцев из Газы

Официальный представитель правительства ДРК Патрик Муйайя сообщил, что между Киншасой и Тель-Авивом "никогда не было никаких переговоров, дискуссий или инициатив" по поводу приема палестинских мигрантов на конголезской земле

НАЙРОБИ, 6 января. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго опровергла сообщения о переговорах с Израилем на тему возможного размещения на своей территории беженцев из сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel, ранее распространившая эту информацию.

По словам официального представителя правительства ДРК Патрика Муйайя, между Киншасой и Тель-Авивом "никогда не было никаких переговоров, дискуссий или инициатив" по поводу приема палестинских мигрантов на конголезской земле.

Ранее издание со ссылкой на израильского чиновника опровергло данную информацию, заявив, что Израиль не затрагивал в контактах с Конго возможность переселения туда тысяч жителей сектора Газа. Министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич в начале месяца выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности.

3 января газета The Times of Israel сообщила, ссылаясь на израильский официальный источник, что правящая в стране коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху осуществляла тайные контакты с представителями Конго для обсуждения возможности приема тысяч мигрантов из Газы в рамках "добровольного переселения" жителей палестинского анклава.