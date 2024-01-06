В секторе Газа заявили, что Израиль за три месяца вывел из строя 30 больниц в анклаве

В информационном управлении правительства палестинского анклава сообщили, что число погибших и пропавших без вести составляет 29 722

РАБАТ, 6 января. /ТАСС/. Израильская армия за почти три месяца военных действий вывела из строя 30 больниц в секторе Газа. Об этом сообщили в информационном управлении правительства палестинского анклава.

"В результате действий оккупанта (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) в секторе Газа были выведены из строя 30 больниц. Число погибших и пропавших без вести составляет 29 722, в том числе около 10 тыс. детей и порядка 7 тыс. женщин", - цитирует источник катарский телеканал Al Jazeera.

Кроме того, как отметили в управлении, израильская армия полностью разрушила в секторе Газа 69 тыс. единиц жилья, еще 290 тыс. единиц жилья разрушено частично. Власти Газы зафиксировали 1 903 акта массовых убийств, совершенных Израилем с начала октября.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.