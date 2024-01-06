Источник: Фидан заявил Блинкену, что в Анкаре ждут завершения процесса по F-16

Турция ранее запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стамбуле, что Анкара ждет завершения процесса в Вашингтоне по продаже турецкой стороне истребителей F-16. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"Собеседнику было заявлено, что мы [Турция] ждем завершения процесса закупки F-16", - сказал источник.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

Фидан также заявил Блинкену, что окончательное решение в вопросе членства Швеции в НАТО примет парламент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре F-16.