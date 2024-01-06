Окончательное решение по членству Швеции в НАТО примет парламент Турции

Дипломатический источник в Анкаре сообщил, что на рассмотрении парламента сейчас находится соответствующий ратификационный протокол

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Окончательное решение в вопросе членства Швеции в НАТО примет парламент Турции, на рассмотрении которого сейчас находится соответствующий ратификационный протокол. Об этом, как сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Стамбуле с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту", - подчеркнул Фидан.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на текущий момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности, в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.