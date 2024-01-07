Yonhap: КНДР снова проводит артиллерийские учения в Желтом море

Как сообщило агентство, стрельбы проходят к северу от острова Ёнпхёндо

СЕУЛ, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы КНДР снова провели артиллерийские учения на западном побережье страны - уже третий день подряд. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник среди Вооруженных сил Республики Корея.

Артиллерийские стрельбы проходили к северу от острова Ёнпхёндо, расположенного в Желтом море. "Со стороны Северной Кореи слышен гул выстрелов", - говорится в предупреждении местных властей уезда Ончжин, к которому относится остров. По их словам, подразделение южнокорейской армии на острове занимается ответными мерами. Жителей попросили быть бдительными при нахождении на открытом пространстве.

По словам источника, артиллерийская стрельба началась примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск). Южнокорейская сторона не планирует проводить аналогичные учения. Ни один из северокорейских снарядов не упал к югу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Ущерба не зафиксировано.

По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, береговая артиллерия КНДР проводила стрельбы 5 и 6 января, выпустив 200 и 60 снарядов соответственно. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына 7 января заявила, что 6 января южнокорейские военные были введены в заблуждение с помощью подрывов взрывчатки, которые были ими приняты за гул артиллерийских орудий. В Сеуле заявляли, что снаряды упали к северу от разграничительной линии в буферной зоне.

Межкорейское соглашение от 19 сентября 2018 года запрещает вести огонь по условным целям в морской буферной зоне. Пхеньян отказался от соблюдения этого соглашения в ноябре после того, как Сеул перестал выполнять часть положений.