В Сеуле назвали заявление Ким Ё Чжон об "обманной операции" частью психологической войны

Как заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея, разведка страны внимательно следит за действиями КНДР

СЕУЛ, 7 января. /ТАСС/. В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея назвали элементом психологической войны заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон о том, что 6 января военные Южной Кореи были введены в заблуждение, приняв подрыв взрывчатки за выстрелы северокорейской береговой артиллерии.

"Заявление Ким Ё Чжон - элемент низкой психологической войны против Юга в отношении разведывательных возможностей нашей армии", - передает агентство Yonhap заявление комитета. Южнокорейская разведка внимательно следит за действиями КНДР, добавили в комитете.

Военные Республики Корея отметили, что их средства накануне зафиксировали артиллерийскую стрельбу. По их словам, заявление сестры Ким Чен Ына было призвано подорвать доверие южнокорейского населения к вооруженным силам и спровоцировать конфликт внутри Республики Корея.

7 января Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление Ким Ё Чжон, в котором говорилось, что 6 января Корейская народная армия не выпустила ни одного снаряда в сторону Желтого моря. Военные КНДР провели "обманную операцию" с целью раскрыть реальные "возможности южнокорейской стороны по обнаружению" действий КНДР: гул орудий береговой артиллерии был имитирован с помощью взрывчатки.

В Сеуле заявили, что снаряды упали в буферной зоне к северу от разграничительной линии, которую в Республике Корея считают фактической морской границей. По информации южнокорейской стороны, КНДР три дня подряд проводит учебные стрельбы береговой артиллерии.