8 января, 08:41
Военная операция на Украине

Эксперт заявила, что обстрелы Белгорода могут привести к прекращению поддержки Киева

Евгений Силантьев/ ТАСС
© Евгений Силантьев/ ТАСС

По словам международного обозревателя Магали Барте, такие обстрелы "стирают границу между мирным населением и военными целями"

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Продолжение обстрелов Белгорода со стороны Украины может привести к прекращению финансовой поддержки, которую Запад оказывает Киеву. Такое мнение высказала в эфире францзуского телеканала LCI международный обозреватель Магали Барте.

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"Если обстрелы Белгорода будут продолжаться, если будет расти число погибших, то западным правительствам будет сложнее продолжать оказывать финансовую поддержку украинским властям", - сказала Барте.

По ее словам, такие обстрелы "стирают границу между мирным населением и военными целями". "Западные страны не поддерживают такую стратегию", - подчеркнула французских обозреватель. 

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