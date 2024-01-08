Эксперт заявила, что обстрелы Белгорода могут привести к прекращению поддержки Киева

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Продолжение обстрелов Белгорода со стороны Украины может привести к прекращению финансовой поддержки, которую Запад оказывает Киеву. Такое мнение высказала в эфире францзуского телеканала LCI международный обозреватель Магали Барте.
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"Если обстрелы Белгорода будут продолжаться, если будет расти число погибших, то западным правительствам будет сложнее продолжать оказывать финансовую поддержку украинским властям", - сказала Барте.
По ее словам, такие обстрелы "стирают границу между мирным населением и военными целями". "Западные страны не поддерживают такую стратегию", - подчеркнула французских обозреватель.