Канада заявила, что будет добиваться от Ирана признания ответственности за сбитый самолет

По словам премьер-министра североамериканской страны Джастина Трюдо, вместе с партнерами из Швеции, Украины и Великобритании его страна предприняла "дальнейшие исторические шаги, чтобы передать этот вопрос в Международную организацию гражданской авиации"

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Канады продолжат добиваться от Ирана признания ответственности за авиакатастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо в Торонто на вечере памяти жертв катастрофы. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Сегодня (8 января - прим. ТАСС) вместе с нашими партнерами из Швеции, Украины и Великобритании мы предприняли дальнейшие исторические шаги, чтобы передать этот вопрос в Международную организацию гражданской авиации (ICAO)", - сказал он. По словам Трюдо, "иранский режим должен понести за это ответственность".

Великобритания, Канада, Швеция и Украина инициировали процедуру разрешения спора в ICAO в отношении Ирана в связи с применением этой страной оружия против гражданского самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января того же года иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе. До этого Исмаили сообщил, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту с самолетом будет проведен в Иране в ближайшее время. В декабре 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет, пригрозив в противном случае международным разбирательством.