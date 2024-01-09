Красносельский назвал реалистичным подход к вступлению Молдавии в ЕС без Приднестровья

Президент непризнанного Приднестровья подчеркнул, что европейский выбор Молдавии не оказывает влияния на отношения между двумя берегами Днестра

КИШИНЕВ, 9 января. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью ТАСС назвал реалистичным подход к вступлению Молдавии в Евросоюз без территорий левобережья Днестра.

"Что касается заявлений о вступлении Молдовы в Евросоюз без территории Приднестровья... Я бы назвал это реалистическим подходом. Мы - отдельный субъект международных отношений. За нас не может решать ни ЕС, ни Молдова. Поэтому если соседняя страна хочет куда-то вступить - пожалуйста, а мы сами определяем свою судьбу", - отметил он.

Красносельский также подчеркнул, что европейский выбор Молдавии не оказывает влияния на отношения между двумя берегами Днестра. "Я глубоко убежден, что сценарий, при котором между Приднестровьем и Молдовой существуют добрососедские отношения, - самый выгодный и жизнеспособный из всех. И его можно реализовать даже в условиях пресловутой евроинтеграции. Но пока власти Республики Молдова ведут наши взаимоотношения лишь в сторону большей конфронтации", - указал приднестровский лидер.

В конце 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС. После этого молдавский президент Майя Санду не исключила, что ее страна может вступить в Евросоюз без Приднестровья. Одновременно она отметила, что Кишинев не отказывается от территорий левобережья Днестра.

Независимость Приднестровья была провозглашена 2 сентября 1990 года на территории левобережных районов Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось лишь после вмешательства российских миротворцев. С 1993 года стороны ведут переговоры по его урегулированию. Кишинев предлагает Приднестровью статус особого автономно-территориального образования, однако Тирасполь настаивает на независимости.