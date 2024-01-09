Власти Нигера и ECOWAS ведут переговоры об освобождении свергнутого президента

Мохамед Базум находится под стражей с июля 2023 года

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Военные власти Нигера и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) ведут переговоры при посредничестве президента Того Фора Гнассингбе об освобождении свергнутого в результате переворота президента Мохамеда Базума, который находится под стражей с июля 2023 года. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique.

По его данным, лидер Того 3 января встретился в Ниамее с временными властями страны и обсудил с ними выход из кризиса в отношениях с ECOWAS. Освобождение свергнутого в результате переворота главы государства было одним из основных требований регионального объединения, уточняет издание. В обмен на их выполнение ECOWAS обещает отменить санкции, которые были введены против страны.

По итогам консультаций с властями Нигера тоголезский лидер провел встречу в формате видеоконференции с главами Нигерии Болой Тинубу, Бенина Патрисом Талоном и Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био. На встрече стороны договорились направить делегацию в Ниамей для дальнейших переговоров. По данным Jeune Afrique, миссия региональной организации прибудет в Ниамей в конце января.

Как ранее сообщил Jeune Afrique, 8 января военный трибунал Ниамея постановил предварительно освободить жену свергнутого президента Хадизу Базум и их сына Салема.