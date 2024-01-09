МИД КНР заявил о готовности защищать международные пути судоходства с другими странами

Официальный представитель дипведомства Мао Нин отметила, что Пекин продолжит поддерживать свои национальные предприятия, чтобы они развивали регулярные торговые отношения с другими странами, включая Израиль

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китай готов объединить усилия с другими странами для защиты международных судоходных маршрутов. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китайская сторона готова взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения безопасности международных судоходных маршрутов", - сказала она на брифинге, комментируя сложную ситуацию в Красном море в связи с атаками хуситов на торговые суда.

Как уточнила официальный представитель, Пекин продолжит поддерживать свои национальные предприятия, чтобы они развивали регулярные торговые отношения с другими странами, включая Израиль.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля, а также не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября несколько коммерческих перевозчиков и кораблей в этих водах подверглись атакам с территории, подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы).