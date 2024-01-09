В Сингапуре заявили о намерении присоединиться к коалиции по защите судов в Красном море

Министр обороны Н Эн Хэнь заявил, что участие в действиях международной коалиции по отражению террористических атак отвечает интересам республики

БАНГКОК, 9 января. /ТАСС/. Сингапур присоединится к военно-морской коалиции во главе с США по защите торговых судов в Красном море от атак йеменских мятежников (хуситов) из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на заявление министра обороны Сингапура Н Эн Хэня.

По его словам, Сингапур "примет участие в операции", направив группу специалистов по планированию для работы с международными партнерами в штаб-квартире коалиции на Бахрейне. Туда также отправляется команда из Центра обработки информации ВМС Сингапура.

Как отметил глава оборонного ведомства, участие в действиях международной коалиции по отражению террористических атак отвечает интересам республики. "Мы ранее сформулировали ключевые принципы с целью обеспечения [безопасности] в Малаккском и Сингапурском проливах в условиях угрозы пиратства и морского разбоя", - заявил министр.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции "Страж процветания" для обеспечения свободы навигации и охраны судов. Ранее в число участников операции вошли Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.