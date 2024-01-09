Главы МИД Турции и Киргизии обсудили урегулирование на Украине

Хакан Фидан и Жээнбек Кулубаев также подняли тему зерновой сделки

СТАМБУЛ, 9 января. /ТАСС/. Главы МИД Турции и Киргизии Хакан Фидан и Жээнбек Кулубаев на переговорах в Бишкеке обсудили урегулирование конфликта на Украине и возможность возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил турецкий министр журналистам после встречи. Трансляция велась на сайте агентства Anadolu.

"Мы обменялись мнениями касательно конфликта между Россией и Украиной, а также того, как Турция как одна из крупнейших стран черноморского бассейна может использовать это для его урегулирования и возобновления зерновой сделки", - сказал Фидан.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля 2023 года. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись и Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

После этого между Анкарой и Москвой начала обсуждаться инициатива по организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Это зерно после переработки в муку предполагается доставлять в нуждающиеся страны Африки.