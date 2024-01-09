Израильский БПЛА поразил еще одну машину "Хезболлах" на юге Ливана

В результате удара погиб человек

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал еще один автомобиль с бойцами шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Lebanon 24, в результате нанесенного удара погиб один и ранены двое членов вооруженных формирований.

По его информации, атака была предпринята в поселке Хирбет-Сильм в момент начала церемонии похорон одного из командиров диверсионного подразделения "Хезболлах" Висама Хасана ат-Тавиля, который погиб 8 января в результате удара израильского беспилотника.

Ранее израильский БПЛА поразил автомобиль "Хезболлах" на шоссе между населенными пунктами Эль-Гандурия и Эль-Ходжейра. В результате погибли трое шиитских бойцов, находившихся в машине.