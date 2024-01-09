СМИ: Атталь 9 января официально примет полномочия главы правительства

По данным BFMTV, Габриэль Атталь также "совершит свой первый визит в новом качестве в Па-де-Кале, пострадавший от сильного наводнения"

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Габриэль Атталь, назначенный главой правительства Франции, еще до конца дня официально примет полномочия у экс-премьера Элизабет Борн. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, также "до конца дня или в среду Атталь совершит свой первый визит в новом качестве в Па-де-Кале, пострадавший от сильного наводнения".

В первой половине дня президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил за рабочим завтраком с Атталем основные задачи, который он должен будет решать в качестве премьер-министра. Макрон заявил на своей странице, что "рассчитывает на энергию Атталя при проведении реформ в духе президентской программы, осуществляемой с 2017 года".

Как ожидается, Атталь должен до конца недели сформировать новый состав правительства.