Блинкен заявил Нетаньяху о важности недопущения ущерба для населения и инфраструктуры Газы

Госсекретарь США и премьер Израиля обсудили "предпринимаемые усилия по освобождению всех оставшихся заложников и важность увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей гражданскому населению Газы"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность предотвращения дальнейшего вреда гражданскому населению и повреждения инфраструктуры в секторе Газа. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как следует из документа, Блинкен встретился в Тель-Авиве с Нетаньяху и министрами военно-политического кабинета Израиля. "Госсекретарь подтвердил нашу поддержку права Израиля на то, чтобы не допустить повторения терактов 7 октября, и подчеркнул важность предотвращения дальнейшего ущерба для гражданского населения, а также защиты гражданской инфраструктуры в Газе", - отметил Миллер.

В заявлении уточняется, что Блинкен и Нетаньяху обсудили "предпринимаемые усилия по освобождению всех оставшихся заложников и важность увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей гражданскому населению Газы". Руководитель американского внешнеполитического ведомства приветствовал назначение в конце 2023 года Сигрид Каг старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, и "обещал тесно сотрудничать" с ней. "Госсекретарь вновь подчеркнул необходимость обеспечения долгосрочного мира для Израиля и региона, в том числе путем создания палестинского государства", - добавил Миллер.

Блинкен также провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, на которой "подчеркнул необходимость принятия всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения".