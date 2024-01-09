Премьер Палестины выступил за открытие всех КПП с Газой

Мухаммед Штайе заявил, что приоритетом, в частности, является прекращение агрессии против палестинского народа в Газе

РАБАТ, 9 января. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе обсудил со спецпосланником Норвегии по мирному процессу на Ближнем Востоке Хильдой Харальдстад в Рамалле ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Штайе во время беседы заявил, что "приоритетами являются прекращение агрессии против палестинского народа в секторе Газа, доставка ему помощи, предотвращение перемещения палестинцев и оккупации их земель, открытие всех контрольно-пропускных пунктов с сектором Газа, восстановление электроснабжения и водоснабжения, прекращение всех нарушений и нападений оккупационной армии и [еврейских] поселенцев на палестинский народ на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим", передает информационное агентство WAFA.

По его данным, премьер призвал Норвегию и международное сообщество "оказать давление на власти Израиля с тем, чтобы они разблокировали палестинские денежные средства". Штайе заявил о том, что странам-донорам необходимо "предоставить финансовую поддержку Палестине для противостояния кризису и выполнения обязательств [перед населением]". "В первую очередь нужно положить конец агрессии против палестинского народа и работать над формированием политической перспективы для прекращения оккупации всей палестинской территории, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Иерусалим", - отметил премьер.