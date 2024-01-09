Блинкен: Ближний Восток готов вложиться в Газу в случае двухгосударственного сценария

Госсекретарь США отметил, что многие государства Ближнего Востока готовы содействовать региональной безопасности в сотрудничестве с Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока готовы инвестировать в восстановление и развитие сектора Газа, если палестино-израильский конфликт будет урегулирован на основе принципа сосуществования двух государств. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Одна из вещей, которую я услышал очень четко во время этой поездки <...>, заключается в том, что многие страны региона действительно готовы различными способами инвестировать, как только конфликт в Газе закончится. В восстановление, обеспечение безопасности и поддержку самоуправления палестинцев, - сказал госсекретарь. - Но для них важно, чтобы существовал четкий путь реализации политических прав палестинцев и создания палестинского государства".

Блинкен отметил, что многие государства Ближнего Востока готовы содействовать региональной безопасности в сотрудничестве с Израилем. "Эта новая тенденция последних лет стала очень сильна - готовность и приверженность многих стран не просто жить с Израилем в мире, но и создавать подлинно интегрированный регион, где все, включая Израиль, будут чувствовать себя в безопасности", - пояснил госсекретарь.