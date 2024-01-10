Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией в Эквадоре

МИД страны также сообщил о создании кризисного центра и открытии "горячей линии", по которой можно узнать о положении бразильских граждан, находящихся в охваченном беспорядками государстве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 января. /ТАСС/. Правительство Бразилии осуждает волну насилия в Эквадоре и с обеспокоенностью следит за ситуацией в стране. Об этом заявило министерство иностранных дел крупнейшей страны Южной Америки.

"Правительство Бразилии с обеспокоенностью следит и осуждает волну насилия, развязанного организованными преступными группами в различных городах Эквадора", - говорится в сообщении.

Ведомство также выразило солидарность властям и народу Эквадора, а также сообщило о создании кризисного центра и открытии "горячей линии", по которой можно узнать о положении бразильских граждан, находящихся в охваченной беспорядками стране.

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.