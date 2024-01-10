CNN: в Красном море ВМС США сбили 24 ракеты и БПЛА хуситов

Американские вооруженные силы задействовали три эсминца, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американские ВМС сбили 24 ракеты и БПЛА, запущенные мятежным йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситами) с территории Йемена. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

"Мы можем подтвердить, что атака хуситов произошла сегодня", - приводит телеканал слова одного из чиновников Минобороны США

По их словам, эти действия были ответом на "одно из крупнейших нападений хуситов, произошедших за последние месяцы". В результате атак корабли не получили повреждений, пострадавших нет, уточняют чиновники.

Как отмечает телеканал, чтобы сбить 24 ракеты и БПЛА, были задействованы три эсминца.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки со стороны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.