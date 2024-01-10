Посольство США в Эквадоре приостановило оказание консульских услуг

По информации американского диппредставительства, из-за волны насилия в стране "прием заявителей будет перенесен на более позднюю дату"

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Дипломатические представительства США в Эквадоре, в том числе в столице Кито, приостановили оказание консульских услуг из-за волны насилия в стране.

"В связи со складывающейся ситуацией в Эквадоре прием заявителей для получения виз, паспортов и других консульских услуг в посольстве США в Кито и консульстве в Гуаякиле в среду, 10 января 2024 года, был отменен. Прием заявителей будет перенесен на более позднюю дату", - сказано в уведомлении, опубликованном на сайте американского посольства.

Ранее об аналогичных мерах сообщили дипломатические представительства Китая в Эквадоре. КНР решила приостановить их работу с 10 января. Президент Эквадора Даниэль Нобоа распорядился обеспечить охрану высокопоставленных чиновников, а также их семей.

Ранее Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.