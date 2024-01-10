Индонезия подтвердила закупку у Франции еще 18 истребителей Rafale

По информации Jakarta Globe, страна рассчитывает получить первую партию самолетов в 2026 году

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Министерство обороны Индонезии подтвердило закупку еще 18 истребителей Rafale у французского производителя Dassault Aviation, в результате Джакарта получит 42 самолета. Об этом сообщила онлайн-газета Jakarta Globe.

Предыдущие соглашения о закупке 6 и 18 истребителей Rafale вступили в силу в сентябре 2022 и августе 2023 года соответственно. "С началом третьего транша производитель Dassault Aviation начнет производство еще 18 истребителей поколения "4+", в результате чего индонезийское правительство приобретет 42 самолета", - следует из заявления Минобороны, выдержки из которого приводит газета.

По данным издания, Джакарта рассчитывает получить первую партию истребителей в 2026 году. Председатель совета директоров и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Трапье высказал мнение, что Индонезия после приобретения французских истребителей сможет "укрепить свою роль крупной региональной державы".

Заказ на 42 истребителя правительство Индонезии официально одобрило в феврале 2022 года. Договор предполагает в том числе подготовку экипажей, логистическую поддержку нескольких индонезийских авиабаз и создание учебного центра для летчиков с тренажерами.