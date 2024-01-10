Больницы Эквадора будут оказывать только неотложную помощь на фоне беспорядков

Оказание неотложной помощи гарантируется по всей стране, заявило министерство здравоохранения

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения Эквадора будут оказывать только неотложную медицинскую помощь в период чрезвычайного положения, введенного после бунтов в тюрьмах и последовавших за ними беспорядков. Об этом заявило министерство здравоохранения Эквадора.

"Оказание неотложной помощи гарантируется по всей стране. Амбулаторные консультации в медицинских центрах и больницах приостановлены на всей территории Эквадора, запланированные операции будут перенесены", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в X (ранее Twitter).

Ранее Минспорта Эквадора по причине внутриполитической нестабильности решило отменить массовые мероприятия с участием спортсменов.