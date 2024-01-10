В секторе Газа с октября приняли более 5,5 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью

В состав грузов вошли продовольствие, питьевая вода, медикаменты и другие необходимые предметы

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа были приняты на территории анклава сотрудниками Палестинского общества Красного Полумесяца. Об этом сообщил представитель общества.

"С начала процесса переправки гуманитарной помощи 21 октября 2023 года через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на территории сектора было принято 5 625 грузовиков, доставивших в анклав продовольствие, питьевую воду, медикаменты и другие необходимые предметы", - отметил представитель палестинского Красного Полумесяца, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он добавил, что за тот же период в сектор с территории Египта было направлено 88 оборудованных машин скорой помощи, которые были распределены между медицинскими учреждениями по установленной министерством здравоохранения системе.

По его словам, из указанного числа автомобилей с гуманитарной поддержкой около 3,8 тыс. были приняты отделениями Красного Полумесяца Палестины, чуть более 1,7 тыс. машин переданы в распоряжение Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Непосредственным распределением гуманитарной помощи в Газе, добавил он, занимаются сотрудники палестинского министерства социального развития.

Распределение лекарственных средств и медикаментов проходит по отдельному графику: большую часть доставленных в Газу медикаментов - около 60% - передается министерству здравоохранения анклава, чуть более 20% напрямую местным общественным больницам и частным клиникам, остальную часть распределяет БАПОР.