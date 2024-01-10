10 января, 12:49
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа с октября приняли более 5,5 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью

В состав грузов вошли продовольствие, питьевая вода, медикаменты и другие необходимые предметы

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа были приняты на территории анклава сотрудниками Палестинского общества Красного Полумесяца. Об этом сообщил представитель общества.

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"С начала процесса переправки гуманитарной помощи 21 октября 2023 года через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на территории сектора было принято 5 625 грузовиков, доставивших в анклав продовольствие, питьевую воду, медикаменты и другие необходимые предметы", - отметил представитель палестинского Красного Полумесяца, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он добавил, что за тот же период в сектор с территории Египта было направлено 88 оборудованных машин скорой помощи, которые были распределены между медицинскими учреждениями по установленной министерством здравоохранения системе.

По его словам, из указанного числа автомобилей с гуманитарной поддержкой около 3,8 тыс. были приняты отделениями Красного Полумесяца Палестины, чуть более 1,7 тыс. машин переданы в распоряжение Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Непосредственным распределением гуманитарной помощи в Газе, добавил он, занимаются сотрудники палестинского министерства социального развития.

Распределение лекарственных средств и медикаментов проходит по отдельному графику: большую часть доставленных в Газу медикаментов - около 60% - передается министерству здравоохранения анклава, чуть более 20% напрямую местным общественным больницам и частным клиникам, остальную часть распределяет БАПОР. 

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