Президент Эквадора объявил о начале депортации иностранных заключенных

По данным телеканала Ecuavisa, глава государства планирует выслать 1 500 иностранцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что власти республики с 10 января начнут высылать заключенных иностранцев из-за кризиса в сфере безопасности в стране. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

По ее данным, глава государства, выступавший в эфире местной радиостанции, сказал, что планируется депортация 1 500 иностранцев. Первыми из Эквадора будут высланы граждане Венесуэлы, Колумбии и Перу. По словам Нобоа, граждане других стран составляют порядка 10% от общего числа иностранцев в тюрьмах.

9 января Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.