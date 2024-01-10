Салливан заявил об осуждении США насилия в Эквадоре

Вашингтон рассчитывает на укрепление сотрудничества для привлечения виновных к ответственности, сообщил помощник президента США по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают всплеск насилия в Эквадоре и рассчитывают на укрепление сотрудничества для привлечения виновных к ответственности. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы решительно осуждаем недавние преступные нападения вооруженных группировок на частные, общественные и правительственные учреждения, - написал Салливан на своей странице в X (ранее Twitter). - Мы привержены поддержке безопасности и благополучия эквадорцев, а также укреплению сотрудничества с партнерами, чтобы убедиться, что виновные будут привлечены к ответственности".