В порту Пуэрто Боливар освободили троих полицейских

Захвачены вооружение, боеприпасы, мотоциклы и моторные лодки террористов, отмечает командование ВС страны

КАРАКАС, 10 января. /ТАСС/. В результате операции вооруженных сил Эквадора в порту Пуэрто Боливар освобождены трое полицейских, находившихся в заложниках у преступной группировки.

"В порту Пуэрто Боливар были проведены рейды, в ходе которых освобождены трое полицейских и арестованы восемь террористов", - говорится в сообщении на странице Объединенного командования вооруженных сил Эквадора в Х (ранее Twitter). Захвачены вооружение, боеприпасы, мотоциклы и моторные лодки террористов, отмечает командование ВС Эквадора.