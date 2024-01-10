Президент Эквадора заявил, что помогающие террористам судьи и прокуроры понесут наказание

Несмотря на то что страна переживает "очень тяжелые времена", правительство "защитит своих граждан", указал Даниэль Нобоа и подчеркнул, что "время вялых правительств прошло"

КАРАКАС, 10 января. /ТАСС/. Судьи и прокуроры, которые помогают лидерам террористических группировок, будут считаться частью террористической сети и понесут наказание, заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа.

"Мы не можем бороться с этим [терроризмом] только с одной стороны, дело не только в пулях, но и в судебной системе. Мы будем считать судей и прокуроров, которые поддерживают выявленных лидеров террористических групп, также частью этих террористических группировок", - сказал он в интервью радиостанции Canela TV.

Несмотря на то что страна переживает "очень тяжелые времена", правительство "защитит своих граждан", указал президент и подчеркнул, что "время вялых правительств прошло".

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты и захваты заложников. Во вторник президент Эквадора подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Television, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль.