Белый дом намерен обсудить с союзниками меры в отношении хуситов Йемена из-за их атак

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что мятежники столкнутся с последствиями в случае продолжения нападений, однако не конкретизировал, на какие именно шаги пойдет Вашингтон

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обсудит с американскими союзниками и партнерами дальнейшие шаги в отношении йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в том случае, если они не прекратят свои атаки в Красном море. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы стремимся обеспечить безопасный и надежный проход в Красное море занимающихся международной торговлей судов. И мы собираемся продолжать координацию и тесные консультации с нашими союзниками и партнерами по поводу соответствующих дальнейших шагов в случае продолжения этих атак", - отметил он.

При этом Кирби в очередной раз заявил, что мятежники столкнутся с последствиями в случае продолжения нападений, однако не конкретизировал, на какие именно шаги пойдет Вашингтон. "Я, безусловно, не буду рассуждать о возможных будущих военных операциях в том или ином случае. Лучшее решение для предотвращения эскалации ситуации - это прекращение атак со стороны хуситов", - добавил он. Официальный представитель Белого дома подчеркнул, что американские власти предпочли бы избежать обострения напряженности в регионе.

Как ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США дали ясно понять Ирану, что необходимо прекратить оказывать помощь хуситам.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года несколько кораблей и коммерческих судов в Красном море подвергся атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

По данным Блинкена, действия "Ансар Аллах" в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.