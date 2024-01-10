Премьер Египта выразил опасения превращения Красного моря в очаг напряженности

Каир крайне обеспокоен тем, что война в Газе может распространиться на весь Ближний Восток в свете ее постоянной эскалации, добавил Мустафа Мадбули

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Египет опасается, что регион Красного моря может превратиться в новый очаг напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули на встрече с представителями компании Maersk, прошедшей в онлайн-формате.

"Последние события непосредственно затрагивают интересы Египта, поэтому мы внимательно следим за развитием ситуации в акватории Красного моря <...> и опасаемся, что данный регион может стать новым очагом напряженности в регионе. Каир крайне обеспокоен тем, что война в Газе может распространиться на весь Ближний Восток в свете ее постоянной эскалации", - приводит его слова пресс-служба египетского правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Мадбули отметил, что рост напряженности в Красном море "напрямую связан с войной в секторе Газа, которую необходимо остановить", и его страна в настоящий момент делает все для достижения этой цели. Обострение ситуации в Газе, добавил он, оказывает негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности и в экономической отрасли как в регионе, так и во всем мире.

Генеральный директор Maersk Винсент Клерк заявил, что его компания сейчас вынуждена направлять свои суда, следовавшие транзитом через Красное море, на юг вокруг Африки, однако данный путь обходится ей гораздо дороже, чем привычный маршрут, проходивший через Суэцкий канал. В связи с этим Клерк указал, что Maersk поддерживает усилия властей Египта, направленные на восстановление безопасного судоходства в Красном море, и подчеркнул стремление продолжать сотрудничество с египетской стороной.

27 декабря 2023 года Maersk сообщала, что возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в регионе, которая проводится международными силами. После попадания ракеты в контейнеровоз Maersk Hangzhou 30 декабря Maersk решила на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море. 5 января компания объявила, что в обозримом будущем будет направлять на юг вокруг мыса Доброй Надежды все свои суда, которые следовали транзитом через Красное море и Аденский залив.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.