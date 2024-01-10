На Украине заявили, что не знают об инциденте с оружием на границе с Приднестровьем

Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко считает, что заявления непризнанной республики являются провокацией

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Погранслужбе Украины неизвестно об инциденте с огнестрельным оружием на границе с непризнанным Приднестровьем. Соответствующее заявление сделал представитель ведомства Андрей Демченко в комментарии агентству РБК-Украина.

"Мне неизвестно о каких-либо инцидентах на приднестровском участке границы или выявлении пограничными нарядами нестандартных ситуаций", - сказал он, добавив, что, по его мнению, это провокация.

Ранее Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной, в ходе которого двое граждан непризнанной республики были перемещены на украинскую территорию. По версии ведомства, инцидент произошел 7 января. Подробности в министерстве не привели, отметив, что обстоятельства случившегося выясняются.